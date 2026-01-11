سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر خلال التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، في التعاملات المسائية السبت 10-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5170 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4020 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2870 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 214350 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 48240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4509 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.