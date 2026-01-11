إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:53 ص 11/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر خلال التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، في التعاملات المسائية السبت 10-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5170 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4020 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2870 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 214350 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 48240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4509 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأحد سعر الذهب اليوم الاحد الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر سعر الذهب مع بداية التعاملات الذهب الآن سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الجنيه الذهب سعر وقية الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
تعرف على أبرز رؤساء البرلمان قبل اختيار رئيس مجلس النواب القادم
أخبار مصر

تعرف على أبرز رؤساء البرلمان قبل اختيار رئيس مجلس النواب القادم

"فيديو كول".. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة رومانسية بعد تألقه في مباراة
مصراوي ستوري

"فيديو كول".. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة رومانسية بعد تألقه في مباراة
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال
مصراوي ستوري

أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟