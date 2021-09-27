تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار في 11 بنكا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.
واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.
وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68جنيه، و 15.76 جنيه للبيع.
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