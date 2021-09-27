Masrawy logo white

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

05:35 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار في 11 بنكا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68جنيه، و 15.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار الدولار البنك الأهلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا