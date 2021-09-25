تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار الجمعة، ليتراوح بين 21 و25 جنيهًا بارتفاع جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 40 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وهو سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو البوري، بين 40 و 50 جنيهًا وهو سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.