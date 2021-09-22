هل دخلت فودافون مصر في مفاوضات للبيع مع STC السعودية؟ الشركة تجيب

كتب-علاء حجاج:

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إنه لا توجد أي محادثات جارية بين فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعوديه Stc لبيع حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.

وأضاف عصام لمصراوي أن شركة فودافون تؤكد على تلتزامها تجاه السوق المصرى والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائها.

وقال إن فودافون مصر حصلت مؤخرا على حزمة ترددات جديدة لتحسين الخدمة وضخت استثمارات عديدة في مجال الشبكة والتحول الرقمي وعدد من مشاريع الشمول المالي فى مصر.

وكانت قناة سي إن بي سي عربية، نقلت عن مصادر مصرفية، لم تسمها، إن صفقة اس تي سي- فودافون مصر قد عادت إلى السطح مرة أخرى، وأن الشركة السعودية تبحث عن تأمين قرض ميسر بنحو 1.1 مليار دولار مع اتجاهها لتمويل الصفقة باستخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، وجزء آخر من أسواق الدين العالمية، علما أن ذلك يأتي في وقت تراجعت فيه تكاليف التمويل على نحو كبير.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات، التي تملك 45% من شركة فودافون مصر، في بيان اليوم إنها ليس لديها أية معلومات بشأن مساعي شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" لتدبير الأموال اللازمة لإتمام صفقة فودافون مصر.

وفي مطلع العام 2020 كانت الشركتان قد أعلنتا عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار.

لكن في نهاية العام، أعلنت شركة فودافون العالمية إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (stc) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.

واستثمرت ڤودافون مصر أكثر من 12 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، لتطوير البنية التحتية ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر كذلك استثمرت 8,5 مليار جنيه مصرى قيمة شراء الترددات.