المصرية للاتصالات: ليس لدينا معلومات عن تدبير "اس تي سي" السعودية أمولاً لشراء "فودافون"

كتبت – شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها ليس لديها أية معلومات بشأن مساعي شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" لتدبير الأموال اللازمة لإتمام صفقة فودافون مصر.

وكانت سي إن بي سي عربية، نقلت عن مصادر مصرفية، لم تسمها، إن صفقة اس تي سي- فودافون مصر قد عادت إلى السطح مرة أخرى، وأن الشركة السعودية تبحث عن تأمين قرض ميسر بنحو 1.1 مليار دولار مع اتجاهها لتمويل الصفقة باستخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، وجزء آخر من أسواق الدين العالمية، علما أن ذلك يأتي في وقت تراجعت فيه تكاليف التمويل على نحو كبير.

وفي مطلع العام 2020 كانت الشركتان قد أعلنتا عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار.

لكن في نهاية العام، أعلنت شركة فودافون العالمية إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (stc) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.