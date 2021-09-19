"لو بتبيع على النت".. كيف تسجل في نظام الضرائب للمشروعات الصغيرة؟

كتب- مصطفى عيد:

لو كنت من أصحاب المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر وتمارس نشاطك منذ فترة وتعتمد في التواصل مع عملائك على التجارة الإلكترونية سواء عن طريق موقع أو متجر إلكتروني تابع لك أو عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي فأنت بحاجة إلى التسجيل بمصلحة الضرائب من أجل عدم التعرض للإجراءات القانونية بتهمة التهرب الضريبي.

وأعلنت وزارة المالية في الفترة الأخيرة عدة إجراءات تسعى من خلالها إلى إحكام السيطرة على نشاط التجارة عبر الإنترنت من خلال الضغط على ممارسي هذا النشاط للتسجيل في مصلحة الضرائب وبالتالي تحولها إلى الاقتصاد الرسمي والحصول على حق الدولة.

وفي بيان لوزارة المالية اليوم الأحد، دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية أصحاب هذه المشروعات ممن يمارسون نشاطهم عبر الإنترنت إلى التسجيل في مصلحة الضرائب والاستفادة من الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "اللي فات مات إحنا ولاد النهاردة".

ولهذا القانون المذكور العديد من المزايا لأصحاب هذه المشروعات منها أنه يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص.

وثاني هذه المزايا الحصول على ترخيص مؤقت من جهاز تنمية المشروعات يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وتتمثل الميزة الثالثة في عدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

الميزة الرابعة هو النص على نظام ضريبي خاص لهذه المشروعات تحاسب به بخلاف المشروعات الأخرى ويتمثل هذا النظام الضريبي في التالي:

- إذا لم تتجاوز المبيعات أو حجم الأعمال 250 ألف جنيه سنويا: تكون الضريبة ألف جنيه سنويا.

- إذا لم تتجاوز المبيعات أو حجم الأعمال 500 ألف جنيه سنويا: تكون الضريبة 2500 جنيه سنويا.

- إذا لم تتجاوز المبيعات أو حجم الأعمال مليون جنيه سنويا: تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.

- إذا تراوحت المبيعات أو حجم الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه سنويا: تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال سنويا.

- إذا تراوحت المبيعات أو حجم الأعمال من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه سنويا: تكون الضريبة 0.75% من حجم المبيعات أو الأعمال سنويا.

- إذا تراوحت المبيعات أو حجم الأعمال من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه سنويا: تكون الضريبة 1% من حجم المبيعات أو الأعمال سنويا.

- تقدير صاحب المشروع لحجم أعماله أو مبيعاته السنوية دون الحاجة إلى محاسب أو زيارة مأمور الضرائب.

- الضريبة لا تحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده صاحب المشروع بدقة.

كيف يمكن الاستفادة من هذه الحوافز والتسجيل في الاقتصاد الرسمي؟

على صاحب المشروع من أجل الاستفادة من هذه الحوافز إجراء خطوتين أساسيتين:

- التسجيل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحصول على ترخيص مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص الدائم فيما بعد، حيث يحل الترخيص المؤقت محل أي إجراءات أو موافقات قانونية أخرى.

- التسجيل بوحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.