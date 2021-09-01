مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 1.26% إلى مستوى 11283 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.98%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 31.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 31 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 62.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11143 نقطة.