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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:20 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي الكابوريا

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