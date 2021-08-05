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مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

02:57 م الخميس 05 أغسطس 2021
مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى مستوى 10723 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.43%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.79%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 13.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 7.7 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 5.5 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.07% إلى مستوى 10718 نقطة.

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