تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.37بلغت % إلى مستوى 10728 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.88%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.36%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.11% إلى مستوى 10821 نقطة.
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