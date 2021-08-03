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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:37 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.37بلغت % إلى مستوى 10728 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.88%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.36%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.11% إلى مستوى 10821 نقطة.

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