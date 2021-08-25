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مشتريات عربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:55 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
مشتريات عربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1.04% إلى مستوى 11064 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 87.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 47.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 39.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.61% إلى مستوى 10950 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين العرب

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