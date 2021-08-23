توقيع اتفاقية بين "ايتيدا" و"ماجد الفطيم للحلول الشاملة" لإنشاء مركز للتعهيد في مصر

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة لإنشاء مركز لـ التعهيد في مصر.

ويعد المركز هو الأول من نوعه لمجموعة الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا؛ حيث تستهدف المجموعة تقديم خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملائها حول العالم انطلاقا من مركزها في مصر.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صناعة التعهيد من الصناعات كثيفة العمالة والتي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة والريادة الإقليمية والمكانة المتميزة لمصر على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

وأوضح أن مصر تعد من أفضل المقاصد الجاذبة للشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها وإنشاء مراكزها المتخصصة فيها؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة المناخ الملائم لنمو صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية مع العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير مهارات الشباب المصري وتأهيلهم للعمل الاحترافي بهذه الصناعة.

وبموجب الاتفاقية تعيين شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة خلال مدة الاتفاقية والتى تبلغ ثلاث سنوات، أكثر من 600 متخصص من الكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تقديم الخدمات المشتركة في التخصصات المالية والموارد البشرية والمشتريات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في الأسواق المختلفة للمجموعة.

وقال عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن قرار شركة "ماجد الفطيم للحلول الشاملة" بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة يؤكد على جاذبية مصر كمقصد رائد في مجال الخدمات المشتركة ومراكز الخدمات العالمية المتخصصة ويعزز من مكانتها كواحدة من أسرع الدول في العالم من حيث معدلات النمو في مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

تعمل ايتيدا على تطوير ونمو الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف الأسواق العالمية، بما يساهم فى خلق فرص عمل في مراكز الخدمات العالمية الموجهة للتصدير، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع وبالأخص مع الطَلب المتزايد بعد تميز ونجاح قطاع التعهيد المصري ومقدمي تلك الخدمات في مرونة واستمرارية الأعمال واستيعاب الضغط على البنية التحتية خلال أزمة فيروس كورونا.