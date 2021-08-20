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الإحصاء: إيرادات السكة الحديد تقفز إلى 1.5 مليار جنيه في 6 أشهر

10:56 ص الجمعة 20 أغسطس 2021
الإحصاء: إيرادات السكة الحديد تقفز إلى 1.5 مليار جنيه في 6 أشهر

السكة الحديد

كتبت – ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 لتسجل 1.5 مليار جنيه مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %.

وأشار بيان المركزي للإحصاء، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.

وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، وفقا للبيان.

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