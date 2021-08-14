إعمار مصر تفتتح أول ميناء دولي لليخوت باستثمارات 24.2 مليار جنيه

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القاهرة – مصراوي:

افتتحت إعمار مصر أول ميناء دولي لليخوت "مراسي مارينا و نادي اليخوت" في منطقة الساحل الشمالي، ويعد الأكبر في منطقة الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط؟

وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1.16 مليون متر مربع، وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من الشخصيات الحكومية والعامة .

ووفقا لبيان من الشركة، تبلغ القدرة الاستيعابية 267 يخت كبير بمساحة من 12 إلى 155 متر، كما تتضمن منطقة الميناء خمسة فنادق عالمية والعديد من الخدمات والمرافق مُتناهية الجودة.

ويبلغ إجمالي استثمارات منطقة الميناء بما تشمله من مرافق وإنشاءات متعددة أكثر من 24 مليار جنيه، ويحتوي المشروع على أكثر من 2500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 134 وحدة تجارية، وفقا للبيان.

ويعمل بالمشروع أكثر من 180 ألف موظف وعامل، حيث تحرص إعمار مصر على خلق الكثير من فرص العمل في مشروعاتها كجزء من رؤية الشركة للتنمية الشاملة لكل المناطق التي تعمل على تطويرها.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية:"نفخر بافتتاح أول ميناء دولي لليخوت في الساحل الشمالي بمصر، إن هذا الصرح الدولي الكبير سيُعطي مفهومًا جديداً للساحل الشمالي ويضعه على خارطة سياحة اليخوت حول العالم".

وأضاف أن ذلك "يساهم في خلق الكثير من فرص العمل في قطاع خدمات اليخوت، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لتلك المنطقة الرائعة من شمال مصر، فضلاً عن إقامة المزيد من المشروعات الضخمة، حيث نحرص في إعمار مصر على تنمية وتطوير كل المناطق التي نعمل بها."