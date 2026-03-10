ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35907.28 جنيه، بتراجع 653.47 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37665.26 جنيه، بتراجع 561.12 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4102.56 جنيه، بزيادة 130.24 جنيه.

