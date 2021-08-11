الإحصاء: 98.3% من الشباب في مصر يستخدمون "فيسبوك و"تويتر"

كتبت- ياسمين سليم:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وتضمن البيان أرقامًا وإحصائيات تخص الشباب في مصر، ومنها أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 إلى 29 سنة) بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان، بحسب تقديرات السكان لعام 2021.

وأظهرت البيانات أن 66.2% من الشباب في الفئة العمرية (18 إلى 29 سنة) المستخدمون للحاسب الآلي، طبقًا لمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2019-2020.

وبلغ عدد الشباب الذين يستخدمون شبكة الإنترنت 71.2%، وعدد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر) 98.3%، و99.9% من الشباب يستخدمون الهاتف المحمول.