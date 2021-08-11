Masrawy logo white

الإحصاء: 98.3% من الشباب في مصر يستخدمون "فيسبوك و"تويتر"

10:34 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
الإحصاء: 98.3% من الشباب في مصر يستخدمون "فيسبوك و"تويتر"

فيسبوك وتويتر

كتبت- ياسمين سليم:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وتضمن البيان أرقامًا وإحصائيات تخص الشباب في مصر، ومنها أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 إلى 29 سنة) بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان، بحسب تقديرات السكان لعام 2021.

وأظهرت البيانات أن 66.2% من الشباب في الفئة العمرية (18 إلى 29 سنة) المستخدمون للحاسب الآلي، طبقًا لمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2019-2020.

وبلغ عدد الشباب الذين يستخدمون شبكة الإنترنت 71.2%، وعدد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر) 98.3%، و99.9% من الشباب يستخدمون الهاتف المحمول.

فيسبوك تويتر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العالمي للشباب الإنترنت

الخبر التالى:

مصر الجديدة للإسكان تتلقى 3 عروض من شركات لتطوير "هليوبارك"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا