أسعار الأسماك تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الأسماك البلطي والبوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات الأسبوع، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح اليوم بين 20 و23 جنيها.

وتراجع سعر كيلو البوري بين 3 و 6 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 43 و 47 جنيها مقابل 47 و53 جنيها الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي اليوم الجمعة، ليتراوح بين 70 و80 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.