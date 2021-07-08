قريبا.. اجتماع حكومي لحسم مصير أسعار البنزين لمدة 3 أشهر (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعا خلال أيام لحسم مصير أسعار البنزين والسولار خلال الشهور الثلاثة المقبلة وسط تباين في توقعات المحللين بين تثبيت الأسعار أو زيادة جديدة في أسعار البنزين خاصة بعد زيادة ملحوظة في أسعار البترول خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت اللجنة رفعت أسعار البنزين 25 قرشا للتر خلال اجتماعها في أبريل الماضي لتصل الأسعار إلى 6.50 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، بينما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز التوقعات وأسبابها بشأن القرار المرتقب للجنة تسعير المنتجات البترولية.