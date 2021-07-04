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المالية تنشر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة

02:33 م الأحد 04 يوليه 2021
المالية تنشر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة

وزارة المالية

كتب-مصطفى عيد:

نشرت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، حسب الوزارة والجهة التابع لها الموظف.

وتصرف وزارة المالية مرتبات الشهر الجاري لموظفي الدولة متضمنة الزيادات المالية الجديدة وهي العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة.

وحددت الوزارة 5 أيام لصرف المرتبات تبدأ في 12 يوليو الجاري.

وتوضح الصور التالية مواعيد صرف المرتبات حسب الجهة التابع لها الموظف.

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وزارة المالية المرتبات مواعيد صرف المرتبات الزيادات المالية

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