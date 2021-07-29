مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 10742 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.79%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 70.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 58.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 12.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 10769 نقطة.