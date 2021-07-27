رئيس شعبة الدخان: مد مهلة توفيق الأوضاع لمصانع المعسل يحمي الصناعة

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إن قرار وزارة الصناعة بمد مهلة توفيق الأوضاع لمصانع المعسل، جاء بعد 6 شهور من المطالبات بعد أن أُغلق 23 مصنعا.

وقررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إجراء تعديل على المادة 22 باللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والخاصة بمد مهلة توفيق أوضاع مصانع المعسل حتى 31 ديسمبر 2021 لتنفيذ الاشتراطات الجديدة للترخيص.

ويرى إمبابي، أن هذا القرار يحمي صناعة المعسل في مصر ويمنع تشريد العمال والذين يصل عددهم لأكثر من 10 آلاف عامل.

وأضاف إمبابي، أن هذا القرار صدر في 2017 ومد المصانع مهلة لتوفيق الأوضاع حتى أغسطس 2019، ولكن عدد من المصانع لم يوفقوا أوضاعهم وتم ايقافهم عن العمل وعددهم 23 مصنعا.

وأشار إمبابي، أن إجمالي عدد مصانع المعسل في مصر بلغ نحو 51 مصنعا، يعمل منهم حاليا نحو 28 مصنعا.

وناشد إمبابي، هيئة التنمية الصناعية، أن تعطي المصانع المتوقفة سجلات صناعية مؤقتة لحين استكمال باقي شروط التراخيص كالحماية المدنية وسلامة البيئة.

وذكر امبابي، أن أسعار المعسل مستقرة في الأسواق ولن يحدث بها أي زيادات جديدة، مشيرا إلى آخر زيادة في أسعار المعسل كانت في 2020.