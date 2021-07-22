أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس
10:02 ص الخميس 22 يوليه 2021
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنحو 0.11% في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبيانات الوكالة، هبط سعر الأوقية إلى 1801.7 دولار، في تمام الساعة 9:47 صباحًا بتوقيت القاهرة منخفضا بنحو 1.9 دولار مقارنة بختام تعاملات أمس.
وكانت أسعار الذهب أغلقت تداولات أمس عند 1803.66 دولارا للأوقية.
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