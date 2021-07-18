أسعار الخضر والفاكهة ترتفع في سوق الجملة قبل إجازة عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 12 جنيها و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها