اليوم.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادات الجديدة

كتبت- ياسمين سليم:

يبدأ أصحاب المعاشات اليوم الخميس صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 13%.

وتصرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي بداية من اليوم، على أن يبدأ صرفها من مكاتب البريد وهيئة التأمينات بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قرارات اتخذتها الحكومة لرفع المرتبات والمعاشات في بداية السنة المالية الجديدة.

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام.

وأقرت الحكومة هذا العام زيادة للمعاشات بنسبة أكبر من متوسط التضخم الذي بلغ نحو 5%، بحسب تصريحات سابقة للواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

ويبلغ الحد الأدنى للزيادة 130 جنيهًا للذي يحصل على الحد الأدنى للمعاش وهو 900 جنيه، أو من يحصل على معاش ألف جنيه شهريًا.

وترتفع هذه الزيادة إلى 260 جنيهًا في حال كان يحصل على معاش ألفي جنيه، وتبلغ 390 جنيهًا في حال كان يحصل صاحب المعاش على 3 آلاف جنيه شهريًا.

وتستمر هذه الزيادة في الارتفاع لتصل إلى 1053 جنيهًا وهو الحد الأقصى للزيادة المقررة لمن يحصلون على معاش شهري 8 آلاف جنيه فما فوق.

وتصرف هذه الزيادات لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة في المعاشات 31 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.