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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

10:10 ص السبت 05 يونيو 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- دينا خالد:


استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 3 و6 جنيهات.
الجوافة بين 6 و9 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر البطاطس الطماطم الفاصوليا الكوسة الجوافة البطيخ الخوخ

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