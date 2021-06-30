هل ترتفع أسعار المانجو إلى 100 جنيه بالأسواق هذا العام؟

كتبت- شيرين صلاح:.

قال تجار بسوق الفاكهة لمصراوي، إن أسعار المانجو لن يصل إلى 100 جنيه للكيلو هذا العام كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول البعض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصول كيلو المانجو هذا العام إلى 100 جنيه، وذلك بعد تلف جزء كبير من محصول المانجو بالإسماعيلية.

وقال جمال وليان نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن محصول المانجو هذا العام أقل من العام الماضي بسبب التغيرات الجوية التي سببت في تلف جزء كبير من المحصول.

وأضاف وليان، أن سعر المانجو هذا العام أغلى من العام الماضي، وهذا أمر طبيعي بسبب قلة المعروض.

وارتفع سعر كيلو المانجو بسوق الجملة هذا العام بالأسواق للمانجو إلى بين 12 و13 جنيهًا مقابل 8 جنيهات العام الماضي.

ويتراوح متوسط سعر كيلو المانجو هذا العام بالأسواق حتى الآن بين 15 و30 جنيهًا للكيلو بختلاف نوعها والمنطقة التي تباع بها، وفقا لقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

وذكر وليان، أن حتى مع تراجع المعروض بالأسواق هذا العام لن يصل السعر إلى 100 جنيه كما هو متداول.

وهو ما اتفق معه في القول جمال علام سكرتير شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن العوامل الجوية هذا العام تسببت في تلف العديد من الفواكه ليس المانجو ولكن لن يرتفع سعرها لهذا الحد.

وكان متعاملون بالزراعة قالوا لمصراوي في وقت سابق، إن تلف جزء كبير محصول المانجو بالاسماعيلية هذا العام يرجع إلى التغيرات المناخية، بالإضافة إلى العفن الهبابي الذي يصيب المحصول كل عام.

والعفن الهبابي هو مرض ينتج عن نمو بعض الفطريات الرملية على المادة العسلية اللزجة التي تتركها بعض الحشرات على أوراق المانجو مثل حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القشرية، وفقا لقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في وقت سابق.

وبحسب وليان، "إن المانجو أحد الفاكهة الموجودة بالموسم، مشيرا إلى أن سعر الكيلو حتى وإن ارتفع سعره فإن المواطن لن يشتري بكثرة مثل العام الماضي فلن يحدث أزمة بالسعر، حيث يرتبط السوق بالعرض والطلب".

وقال علام، إن هناك العديد من أصناف المانجو ليست صنفا واحدا ومتفاوتة في السعر اغلاهم سعرا الفص والعويس، فمن الممكن أن يتجه المواطن إلى شراء الصنف والسعر المناسب له هذا العام.

ووفقا لقول وليان، أن المتضرر هذا العام هو صاحب المزرعة وليس المواطن، فهناك مزارع بالكامل تلف المحصول بها.

وقال حاتم النجيب، إن المانجو الموجودة بالسوق حاليا محصول الصعيد.

وأضاف النجيب، أن محصول المانجو سيطرح بوفرة من جميع محافظات مصر خلال منتصف شهر يوليو المقبل.

وذكر النجيب، أن محصول بمحافظة الإسماعيلية يطرح خلال منتصف يوليو كل عام.

وبحسب النجيب، يتراوح متوسط سعر كيلو المانجو بسوق الجملة بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.

ووفقا لبيانات موقع سوق الجملة بالعبور اليوم الأربعاء، فإن سعر كيلو المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، وسعر المانجو السكري بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.