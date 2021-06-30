أسعار الذهب العالمية تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1757.1 دولار، بتراجع قدره 4.07 دولار، في تمام الساعة 9:56 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1761.2 دولار.
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