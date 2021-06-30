أسعار الذهب العالمية تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1757.1 دولار، بتراجع قدره 4.07 دولار، في تمام الساعة 9:56 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1761.2 دولار.