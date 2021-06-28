تُصرف في يوليو.. تعرف على قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص

أقر المجلس القومي للأجور اليوم الاثنين علاوة للعاملين بالقطاع الخاص يبدأ صرفها من يوليو المقبل.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم فإن المجلس أقر صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003.

ووضع المجلس حدًا أدنى للعلاوة 60 جنيهًا، على أن تصرف بدءًا من شهر يوليو 2021، وفقًا للبيان.

وقرر المجلس وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه بدءًا من يناير المقبل، بحسب البيان.

وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إعطاء مهلة أمام المنشآت المتضررة؛ لتقديم شكواها من القرار في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.

وقال البيان إن القرار يتضمن مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت، التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثناءها من ذلك.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية، أو الحد الأدنى للأجور، حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها:

مصلحة العاملين.

وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.

وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا.

وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية؛ لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة.

وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.