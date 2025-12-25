قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، لـ "مصراوي"، إن أسعار بعض الهواتف المحمولة في السوق المحلي شهدت زيادات خلال آخر أسبوعين، موضحًا أن تلك زيادات مبدئية وتراوحت بين 5% و15%، مع وجود زيادات أخرى متوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحداد أن بعض الشركات التي تمتلك مخزونًا من الهواتف اتجهت إلى تطبيق زيادات تدريجية في الأسعار في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق حاليًا.

وأشار إلى أن شركة سامسونج رفعت أسعار بعض هواتفها بنسبة 5%، كما رفعت شركة هونر أسعار عدد من طرازاتها بنسبة 5%، وكذلك شركة إنفينكس التي طبقت زيادة مماثلة على بعض الطرازات، بينما وصلت الزيادة لدى شركة فيفو إلى نحو 15%.

وأرجع رئيس شعبة المحمول هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار الرامات في الأسواق الخارجية، نتيجة زيادة الطلب عليها، مما أدى إلى نقص المعروض.

ووجه الحداد رسالة إلى الشركات المُصنعة أو التي تمتلك مخزونًا من الهواتف، مطالبًا إياها بعدم تطبيق زيادات مفاجئة في الأسعار، كما نصح المستهلكين الراغبين في شراء هواتف جديدة بالتعجيل بالشراء قبل تطبيق أي زيادات جديدة.

