كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 25-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3980 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5117 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5970 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6822 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212164 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 341100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

تشهد بورصات المعادن العالمية توقفًا مؤقتًا للتداول اليوم وغدًا بسبب عطلة عيد الميلاد، تليها عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 4479 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.