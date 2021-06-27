وكلاء وزارة ورؤساء شركات.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات محدودة

كتب- مصطفى عيد:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات محدودة شملت وكلاء لوزارة البترول ورؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، شملت الحركة شغل بعض المواقع الشاغرة كالتالي:

- تعيين المهندس محمد عبد العزيز حلمي إسماعيل وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات.

- تعيين المهندس شريف علي حسب الله شديد وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.

- تعيين المهندس محمد سمير محمد عبد اللطيف رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.

- تعيين المهندس عصام الدين محمد علي العجراوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.