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تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:34 م الأربعاء 23 يونيو 2021
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا، أمس.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 660 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 880 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 3.5 دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 0.20%؛ لتسجل 1882.2 دولار، في الساعة 12:28 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

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