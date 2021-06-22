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أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:50 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 770 جنيهًا مقابل 767 جنيهًا، أمس.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 660 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 880 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 0.39 سنتا، بنسبة هبوط طفيفة قدرها 0.02%؛ لتسجل 1882.8 دولار، في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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