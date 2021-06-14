التضامن والتعليم يبحثان وضع خطة الإطار العام لمناهج الحضانات

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث خطة الإطار العام لمناهج الحضانات، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال (٠ - ٤ سنوات) وتطوير شخصية متكاملة للأطفال يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم ونماء الشخصية.

وشارك في الاجتماع شركة "ديسكفري التعليمية" مُمَّثلة في إميلي ووترز، مدير المشروع الدولي للشركة ومارتي كريل نائب رئيس قسم المناهج والتدريس، وتعد شركة "ديسكفري التعليمية" هي الشركة الأولى في مجال تطوير المناهج التي تراعي التعليم النشط وتطوير المحتوى الرقمي التعليمي على مستوى العالم، بحسب البيان.

وقالت القباج إن التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم يستهدف دعم جهود تطوير الحضانات وزيادة أعدادها على مستوى الجمهورية وزيادة نسبة الالتحاق بنسبة 30% خلال العامين القادمين.

وانتهت الوزارة من إعداد معايير الجودة التي وافقت عليها واعتمدتها الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والإعتماد، كما انتهت من بناء وتطوير 957 حضانة أثناء العامين الماضيين، وتدريب 632 من الميسرات والأخصائيات، وفقًا لوزيرة التضامن.

وقالت إن التعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم لا يتعلق فقط بمرحلة رياض الأطفال لكن يشمل التعاون أيضا مشروطية التعليم المتعلقة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والتي يتم تطبيقها على الأسر التي لديها أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، كما يشمل التعاون منح فرص تعليمية متكافئة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة التوسع في التعليم المجتمعي وغيرها من المبادرات.

وقال طارق شوقي، في البيان إن التعاون مع وزارة التضامن جاء في إطار عام للمناهج لتنمية المهارات الحياتية للأطفال، ووضع منهج يشمل إطارا للمعارف والمهارات، فضلا عن إعداد مواد تعليمية للأطفال في الفئة العمرية (صفر - ٤ سنوات)، تتسق مع ما هو مُعد من مناهج وبرامج للفئة العمرية اللاحقة لهم.

وقال الوزير: "واجهنا تحدي عدم وجود مساحات لإنشاء الحضانات في بعض المناطق بتصميم الفراغات الذكية وهي نوع من الفصول مبتكرة جدًا ، حيث تعد فصول سريعة التجهيز يمكن إعدادها بالكامل خلال فترة وجيزة، ويتميز الفصل بشاشة ذكية وشبكة إنترنت وطاقة شمسية نستفيد بها في مبادرة "حياة كريمة"، كما يمكن الاستفادة من هذه الفصول في استخدامات متعددة، حيث يمكن أن تعمل كحضانة في الصباح، وتوظيفها في فترة المساء في أنشطة أخرى بالقرى".

وعرض ممثلو شركة "ديسكفري التعليمية" الإطار العام لمناهج الحضانات وأدوات التَّعلُم والخريطة الزمنية للانتهاء من تطوير المنهج، وتضَّمن العرض سبل تلبية الاحتياجات الأولية للأطفال في هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى إدراج أولياء الأمور في خطة التطوير باعتبارهم أساسيين في تنشئة الأطفال ونماءهم، كما تناول العرض تفاصيل البرنامج التعليمي المُقًّدم لكل مرحلة عمرية، وتأثير البرنامج التعليمي على الطفل في هذه المرحلة.