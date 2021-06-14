معيط: إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر رسمياً أول يوليو

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، توجيهاته بتعزيز جولات المتابعة الميدانية إلى محافظة الأقصر لوضع اللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها تمهيدًا للإطلاق الرسمي اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لمد مظلة هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: "الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء"، خلال العامين الحالي والمقبل التي يتم العمل بها بالتوازي؛ وذلك بعد تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل في تطبيق المنظومة بالتوازي في هذه المحافظات يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني ليدخل التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات في 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.

وقال محمد معيط إن القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حرص الدولة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية، على النحو الذي يسهم في النهوض بالقطاع الصحي لصالح المواطنين.

وأجرى حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بفرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي للمنظومة الجديدة، وفقا للبيان.

وأكد صادق ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية المخلصة لإنجاح هذا المشروع القومي لخدمة الأهالي في جنوب الصعيد، بما يُسهم في إعفائهم من مشقة الانتقال إلى القاهرة لتلقي العلاج، والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

وزار حسام صادق، خلال جولته الميدانية، عيادة الأقصر الشاملة، ومقر اللجنة الطبية العامة والفرعية، وعيادة حورس الطلابية، ومستشفى الكرنك الدولي؛ للتأكد من جاهزيتها على النحو المنشود الذي يمهد الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي في الموعد المقرر؛ وتقديم خدمة طبية متميزة للمنتفعين.

ووجه صادق بتيسير إجراءات تلقي خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مع الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما حرص على زيارة المبنى الإقليمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتقى مع الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة؛ لبحث آليات تعزيز التعاون؛ بما يُساعد في تيسير سبل تلقي الخدمات الطبية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وفقا للبيان.

والتقى حسام صادق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور اللواء أشرف أبو عيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار التنسيق المتواصل الذي يستهدف مد مظلة المنظومة الجديدة لمختلف المدن والقرى على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأجرى حسام صادق، خلال جولته الميدانية، حوارًا مفتوحًا مع بعض المنتفعين الذين أبدوا رضاءهم عما يتلقونه من خدمات صحية، موضحًا أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين تشمل 2545 خدمة طبية تغطي كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

وذكر صادق أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم التعاقد معها بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يقدم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والهيئة ترحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

وقال إن ذلك يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تُتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقي العلاج بأي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة، موضحًا أن هناك 59 وحدة ومركزًا صحيًا و7 مستشفيات حتى الآن تؤدي خدمات التأمين الصحي الشامل للمنتفعين بالأقصر.

وأشار إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو في القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل وصرف الأدوية.