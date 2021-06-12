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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت

10:27 ص السبت 12 يونيو 2021
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت

أسعار الخضروات

كتبت - دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 و3.8 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
التفاح المصري بين 6 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و6 جنيهات.
الجوافة بين 6 و9 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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