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معدل التضخم السنوي يرتفع لأول مرة في 3 أشهر إلى 4.9% خلال مايو

10:22 ص الخميس 10 يونيو 2021
معدل التضخم السنوي يرتفع لأول مرة في 3 أشهر إلى 4.9% خلال مايو

معدل التضخم السنوي

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي وذلك لأول مرة في 3 أشهر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية وصل في مايو إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.6% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي مقابل 1.2% في شهر أبريل.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

معدل التضخم السنوي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي البنك المركزي

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