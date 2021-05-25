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جني الأرباح يهبط بالبورصة 2.1% في نهاية تعاملات اليوم

03:06 م الثلاثاء 25 مايو 2021
جني الأرباح يهبط بالبورصة 2.1% في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 2.13% إلى مستوى 10531 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 118.5 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 20 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 138.5 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى جني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة مما نتج عنه هبوط المؤشرين EGX70EWI وEGX100EWI بشكل ملحوظ منذ جلسة أمس.

وأضاف النمر، أن توقف التعاملات على سهم الحديد والصلب أثر على المؤشرات، وأيضا توقف سهم شركة دايس للملابس الجاهزة لدراسة القيمة العادلة للسهم.

وقررت البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بناء على طلب الشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، أمس، إنه سيتم وقف السهم لحين العرض على لجنة القيد بالبورصة والنظر في تخفيض رأسمال الشركة القاسمة "الحديد والصلب المصرية " وقيد سهم الشركة المنقسمة "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر".

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في بداية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.47%، إلى مستوى 10760 نقطة.

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