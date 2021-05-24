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أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين

04:03 م الإثنين 24 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام الواحد جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار الصباح، ليصبح إجمالي الصعود اليوم جنيهين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 809 جنيهات مقابل 808 جنيهات، في الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 693 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 925 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6472 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 1.1 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.06%؛ ليسجل سعر الأوقية 1782.3 دولار، في الساعة 3:57 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21

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