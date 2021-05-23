صادرات مصر الطبية ترتفع إلى 176 مليون دولار في أول 3 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات مصر من القطاعات الطبية "دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل" لتسجل 176 مليون دولار بالربع الأول من عام 2021، بحسب بيان المجلس التصديري اليوم الأحد.

وقال المجلس، إن صادرات القطاع خلال يناير 2021 سجلت مليون 59 دولار، مقابل 32 مليون دولار يناير من العام الماضى، وبلغت صادرات فبراير 59 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 56 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار.

وأوضح المجلس، أن صادرات الأدوية سجلت في يناير 2021 ما قيمته 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار، و15 مليون دولار خلال فبراير 2021 نظير 14 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت 23 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 13 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضي.

وكشف المجلس، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت في يناير 2021 ما قيمته 37 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار نفس الشهر العام الماضى، و38 مليون دولار في فبراير 2021 نظير 24 مليون دولار بنفس الشهر من 2020، وبلغت 25 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 23 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضي.

كما كشف المجلس ، أن صادرات المستلزمات الطبية في يناير 2021 سجلت 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار في 2020،وفي فبراير 7 ملايين دولار 2021 مقابل 7 ملايين دولار نفس الشهر من العام الماضى، وفي مارس 9 ملايين دولار في 2021 مقابل 6 ملايين دولار العام الماضى.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن المجلس عزم على الارتقاء بصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وفق استراتيجية الحكومية للنهوض بقطاع التصدير، وسط اهتمام كبير بهذا الملف الحيوي.

وأشار إلى أنه يتم التركيز السوق الأفريقية لكونها نافذة رئيسية للصادرات المصرية ويمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، وتلبية احتياجات هذا السوق من المستلزمات الطبية والأدوية.

وأكد جورج على أهمية التواجد المصرى فى دول القارة السمراء وهذا واضح جدا في برنامج دعم الصادرات والذي يدعم الشحن إلى أفريقيا.

وتطرق رئيس المجلس إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانى، في ظل دعم حكومي كبير للاتجاه نحو أفريقيا