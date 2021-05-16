المالية: تخصيص 5.5 مليار جنيه دعمًا للسكة الحديد في العام المالي الجديد
كتب-مصطفى عيد:
قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد إن مشروع موازنة العام المقبل يتضمن تخصيص ٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وبحسب محمد معيط وزير المالية، فإن مشروع الموازنة العامة الجديدة خصص ٣٠٨,٣ مليار جنيه لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها.
وتخصص المالية في مشروع موازنة العام المالي الحالي 4.6 مليار جنيه دعمًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهو ما يعني أن الدعم المخصص للعام الجديد سيرتفع بنحو مليار جنيه مقارنة بمشروع موازنة العام الحالي.
ويعاني مرفق السكك الحديدية، والذي يمتد على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلو متر بطول البلاد، من بعض الإهمال الذي يدفع إلى وقوع حوادث قطارات بشكل متكرر، وتعمل الحكومة حاليا على خطة لرفع كفاءة القطارات والإشارات والمزلقانات مما يحد من هذه الحوادث ويرفع كفاءة المرفق.
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