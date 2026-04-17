الخارجية الإيرانية: أي حصار أمريكي يعد خرقا لوقف إطلاق النار وسنرد عليه

كتب : وكالات

07:36 م 17/04/2026

مضيق هرمز

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنه إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بشأن الحصار البحري، فإن ذلك يُعد نقضًا لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنها سترد على ذلك.
وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الجمعة، أن السماح بعبور السفن في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان يعدان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن عبور السفن التجارية في مضيق هرمز يتم عبر المسارات التي تحددها إيران.
وأوضحت الخارجية الإيرانية، أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تقرر السماح بعبور السفن التجارية بالتنسيق مع إيران.

الخارجية الإيرانية حرب إيران إيران وأمريكا وقف إطلاق النار مضيق هرمز

5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
نصائح طبية

5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

