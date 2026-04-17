قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنه إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بشأن الحصار البحري، فإن ذلك يُعد نقضًا لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنها سترد على ذلك.

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الجمعة، أن السماح بعبور السفن في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان يعدان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن عبور السفن التجارية في مضيق هرمز يتم عبر المسارات التي تحددها إيران.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تقرر السماح بعبور السفن التجارية بالتنسيق مع إيران.