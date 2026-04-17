بعد ساعات من فتحه.. إيران تهدد بإعادة إغلاق مضيق هرمز

كتب : وكالات

06:07 م 17/04/2026

مضيق هرمز

هددت إيران بإعادة إغلاق مضيق هرمز، بعد ساعات قليلة من فتحه، وذلك إذا واصلت الولايات المتحدة حصارها البحري الموانئ الإيرانية، وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية.
وأكد مصدر مطلع مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، لوكالة فارس، أن إيران ستعتبر الحصار البحري الأمريكي انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وستغلق مضيق هرمز.
وقال المصدر المطلع، إن إعادة فتح المضيق "تعتمد على تنفيذ شروط معينة ووقف إطلاق النار في لبنان".
وأوضح المصدر الإيراني، أن السفن التجارية التي تمر عبر المضيق يجب أن تبحر عبر الطريق الذي حددته إيران، وأن تنسق مع القوات الإيرانية.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل"، لكن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل قائمًا.

