أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات ثالث أيام العيد

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 793 جنيهًا مقابل 794 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6346 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.91% في نهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1843.4 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية