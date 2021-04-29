ورق العنب والبامية.. لماذا ارتفعت أسعار بعض الخضروات في منتصف رمضان؟

كتبت- شيرين صلاح:

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، عن أسباب ارتفاع بعض أصناف الخضروات في الأسواق خلال الفترة الحالية مثل ورق العنب والبامية والليمون والطماطم.

وقال النجيب، لمصراوي، إن ارتفاع الليمون والبامية وورق العنب يرجع إلى قلة المعروض في الأسواق مع بداية موسم المحصول لكلا منها.

ووفقا لبيانات موقع سوق العبور، يتراوح سعر كيلو الليمون بين 6 جنيهات و20 جنيهًا، وسعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا، وسعر كيلو ورق العنب بين 20 و30 جنيهًا.

وترتفع أسعار الخضروات في بعض أسواق التجزئة في القاهرة الكبرى، عن أسعار الجملة، حيث يتراوح سعر كيلو البامية وورق العنب في السوق بين 35 و40 جنيهًا، وكيلو الليمون بين 10 و 32 جنيهًا، وفقا لما رصده مصراوي.

وأرجع النجيب ارتفاع الطماطم ووصولها في سوق الجملة بين 2 و5.25 جنيه للكيلو خلال الأيام الماضية، إلى زيادة الطلب عليها في أول 10 أيام من شهر رمضان، مشيرا إلى أن سعرها تراجع حاليا مع هدوء الطلب عليها.

وتوقع النجيب أن تتراجع خلال الأسبوعين المقبلين أسعار كلٍ من الليمون البلدي وورق العنب والبامية مع زيادة المعروض منها بالأسواق في بداية الشهر المقبل.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، فإن أسعار السلع الأساسية مثل البطاطس والبصل والخيار تشهد استقرارا حاليا بالأسواق مع وفرة من المعروض منها.