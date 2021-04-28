كيف سيتم صرف المعاشات خلال العطلات الرسمية؟.. هيئة البريد تُجيب

10:59 م الأربعاء 28 أبريل 2021
كيف سيتم صرف المعاشات خلال العطلات الرسمية؟.. هيئة البريد تُجيب

شريف فاروق

كتب-علاء حجاج:

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف أن الهيئة ستغذي ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية وتشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوي الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.

شريف فاروق الهيئة القومية للبريد العطلات الرسمية المعاشات
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