وزيرة التجارة: إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات خلال أسبوع

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم إطلاق برنامج جديد لدعم وتنمية الصادرات خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر تعقده الحكومة اليوم للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، أن مدة البرنامج الجديد ستكون 3 سنوات.

وكانت بيانات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، الصادر أمس الأول الأحد، أظهرت أن الحكومة قلصت مخصصات برنامج دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنسبة 16% مقارنة بما هو متوقع صرفه هذا العام.

وبحسب البيان المالي، أدرجت وزارة المالية مبلغ 4.2 مليار جنيه لبند دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022 مقابل 5 مليارات جنيه متوقع إنفاقها هذا العام لهذا الغرض.

ويأتي ذلك بعد أن كانت وزارة المالية أدرجت 7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.