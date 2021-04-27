وزيرة التجارة: إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات خلال أسبوع

04:13 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
وزيرة التجارة: إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات خلال أسبوع

نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم إطلاق برنامج جديد لدعم وتنمية الصادرات خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر تعقده الحكومة اليوم للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، أن مدة البرنامج الجديد ستكون 3 سنوات.

وكانت بيانات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، الصادر أمس الأول الأحد، أظهرت أن الحكومة قلصت مخصصات برنامج دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنسبة 16% مقارنة بما هو متوقع صرفه هذا العام.

وبحسب البيان المالي، أدرجت وزارة المالية مبلغ 4.2 مليار جنيه لبند دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022 مقابل 5 مليارات جنيه متوقع إنفاقها هذا العام لهذا الغرض.

ويأتي ذلك بعد أن كانت وزارة المالية أدرجت 7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.

نيفين جامع وزيرة الصناعة مجلس الوزراء الاصلاح الاقتصادي

الخبر التالى:

مصر ثالث أكبر الدول العربية استيرادا من البرازيل في الربع الأول من 2021
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا