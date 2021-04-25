أسعار الدواجن ترتفع في بداية تعاملات الأسبوع

02:45 م الأحد 25 أبريل 2021
أسعار الدواجن ترتفع في بداية تعاملات الأسبوع

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة بشكل طفيف، وزاد سعر الكيلو جنيهًا واحدًا مع بداية تعاملات الأسبوع مقارنة بأسعار الجمعة الماضية، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى 26 و27 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، وتصل للمستهلك بين 31 و32 جنيهًا.

وزاد سعر الكتكوت إلى بين 5 و8 جنيهات مقابل 4 و6 جنيهات، الجمعة الماضية.

بينما تراجع سعر كرتونة البيض جنيهين بالمزرعة لتصل إلى 30 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا الجمعة الماضية، وللمستهلك 34 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، استقر سعر كيلو الدواجن البلدي 36 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 42 و43 جنيهًا.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر طن العلف زاد خلال الأيام الماضية، حيث زاد سعر طن الذرة الصفراء 300 جنيه ليصل إلى 4450 جنيهًا، كما زاد سعر طن فول الصويا 400 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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