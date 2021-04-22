البورصة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية
كتبت شيماء حفظي :
قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس إنها قررت إيقاف التعاملات بسوق المال الخميس 29 ابريل بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وكانت الحكومة أعلنت اليوم اعتبار الخميس إجازة بدلا من الأحد 25 أبريل.
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