ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

09:52 ص الإثنين 19 أبريل 2021
ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل 25 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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